Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: у Трампа начались возрастные изменения психики

Ларри Джонсон заявил, что на последних встречах с Дональдом Трампом были заметны изменения, связанные с возрастом.

Источник: Аргументы и факты

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон со ссылкой на источник заявил, что у лидера США Дональда Трампа стали заметны возрастные изменения психики.

«Я разговаривал кое с кем — не буду раскрывать свой источник, — кто часто встречался с Трампом на протяжении последних 18 месяцев. И на последних встречах были заметны значительные изменения, связанные с возрастом», — заявил Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, у Дональда Трампа «что-то не так» с ментальным здоровьем.

Ранее сообщалось, что Кевин О Коннор, бывший личный врач экс-президента США Джо Байдена, хочет отложить дачу показаний о здоровье своего подопечного.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше