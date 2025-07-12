Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: у Трампа начались возрастные изменения психики

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон со ссылкой на источник заявил, что у лидера США Дональда Трампа стали заметны возрастные изменения психики.
«Я разговаривал кое с кем — не буду раскрывать свой источник, — кто часто встречался с Трампом на протяжении последних 18 месяцев. И на последних встречах были заметны значительные изменения, связанные с возрастом», — заявил Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По его словам, у Дональда Трампа «что-то не так» с ментальным здоровьем.
Ранее сообщалось, что Кевин О Коннор, бывший личный врач экс-президента США Джо Байдена, хочет отложить дачу показаний о здоровье своего подопечного.