Жительница Минусинска потеряла 4,1 млн рублей из-за звонка лжесотрудника ЦБ

Напуганной женщине поступил еще один звонок — от лжеправоохранителя. Мужчина под угрозой «изъятия детей» и обвинения в финансировании недружественной страны заставил сибирячку перевести все ее сбережения — 4,1 млн рублей — на «безопасные» счета. Жертва аферистов перечислила им не только свои накопления, но и деньги банка, оформив кредит на 153 тысячи рублей.