Жительница Минусинска потеряла 4,1 млн рублей из-за звонка лжесотрудника ЦБ

В мае 2025 года 37-летняя жительница Минусинска стала жертвой изощренного мошенничества. Мужчина, представившийся сотрудником Центробанка, сообщил ей о взломе аккаунта на «Госуслугах» и утечке персональных данных семьи. Речь в том числе шла про информацию о муже потерпевшей, находящемся в зоне СВО. Деталями истории поделилась прокуратура Красноярского края.
Напуганной женщине поступил еще один звонок — от лжеправоохранителя. Мужчина под угрозой «изъятия детей» и обвинения в финансировании недружественной страны заставил сибирячку перевести все ее сбережения — 4,1 млн рублей — на «безопасные» счета. Жертва аферистов перечислила им не только свои накопления, но и деньги банка, оформив кредит на 153 тысячи рублей.
«О мошенниках я знала из СМИ, от знакомых, также приходил к нам домой участковый, который меня информировал. Однако о таком способе обмана я не слышала, поэтому поверила», — призналась пострадавшая.
По факту кражи денег возбуждено уголовное дело по статье № 159 УК РФ.
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