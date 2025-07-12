Первые заезды на ралли «Шелковый путь» прошли в Иркутске

Заезды пройдут во всех категориях: от мотоциклов до грузовиков. Всего спортсменам предстоит преодолеет около 5 тысяч км, более 2,4 тысячи из них — по скоростным участкам Маршрут включает 11 этапов, в том числе кольцевые и марафонские. Впервые российская часть ралли будет состоять из двух отрезков: после старта в Иркутске участники проедут через Байкальск и Бурятию, затем пересекут Монголию и финишируют в Горно-Алтайске 22 июля.