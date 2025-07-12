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Первые заезды на ралли «Шелковый путь» прошли в Иркутске

В соревнованиях участвуют 15 стран.

Источник: IrkutskMedia.ru

Первые заезды в рамках XV международного ралли «Шелковый путь — 2025» (16+) прошли в Иркутске сегодня, 12 июля, на Чертугеевском полуострове. Участие в соревнованиях принимают экипажи из 15 стран. Утром состоялись заезды мотоциклов, «Газелей», модифицированных каров и большегрузов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Заезды пройдут во всех категориях: от мотоциклов до грузовиков. Всего спортсменам предстоит преодолеет около 5 тысяч км, более 2,4 тысячи из них — по скоростным участкам Маршрут включает 11 этапов, в том числе кольцевые и марафонские. Впервые российская часть ралли будет состоять из двух отрезков: после старта в Иркутске участники проедут через Байкальск и Бурятию, затем пересекут Монголию и финишируют в Горно-Алтайске 22 июля.