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Силы ПВО за ночь уничтожили 33 украинских беспилотника в небе над Россией

За минувшую ночь в небе над Брянской областью сбили 16 украинских дронов, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

За ночь в небе над регионами России силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 33 украинских дрона. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточняется в Telegram-канале военного ведомства.

БПЛА противника были сбиты над акваторией Черного моря и шестью российскими регионами: 16 — над территорией Брянской области, четыре — над Крымом, три — в небе над Ростовской областью, два — над Курской областью, и по одному — над Краснодарским краем и Воронежской областью.

Ранее генерал Владимир Попов сообщил, откуда ВСУ могли запустить беспилотники для атаки на Тулу.

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