Силы ПВО за ночь уничтожили 33 украинских беспилотника в небе над Россией

За ночь в небе над регионами России силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 33 украинских дрона. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточняется в Telegram-канале военного ведомства.
БПЛА противника были сбиты над акваторией Черного моря и шестью российскими регионами: 16 — над территорией Брянской области, четыре — над Крымом, три — в небе над Ростовской областью, два — над Курской областью, и по одному — над Краснодарским краем и Воронежской областью.
Ранее генерал Владимир Попов сообщил, откуда ВСУ могли запустить беспилотники для атаки на Тулу.