Прием документов у абитуриентов вузов начался в Беларуси

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Основной этап приема документов в высшие учебные заведения, который продлится до 3 августа, начался в Беларуси в субботу, 12 июля.
В текущем году вступительная кампания стартовала 27 июня. Первыми свои документы в высшие учебные заведения подали целевики. Прием документов у них завершился 2 июля, а сегодня состоится зачисление.
Целевиками будут считаться абитуриенты, у которых подписан договор с организацией, оплачивающей их обучение.
После завершения учебы они будут отрабатывать распределение именно в данной организации. При этом срок их отработки увеличивается с двух лет, которые отрабатывают выпускники бюджетной формы обучения, до пяти.
Основной прием в вузы начнется 12 июля и закончится 17 июля для бюджетников. После этого 1 августа вступительная кампания начнется для будущих платников.
Зачисление в белорусские высшие учебные заведения на большинство специальностей пройдет до 3 августа.
Но это еще не означает полное завершение вступительной кампании, потому что вузы могут объявить дополнительные наборы, если не наберут нужное количество студентов.