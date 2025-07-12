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Прием документов у абитуриентов вузов начался в Беларуси

В республике завершили прием документов у целевиков, после чего начинается вступительная компания для желающих учиться на бюджете и платной форме в вузах.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Основной этап приема документов в высшие учебные заведения, который продлится до 3 августа, начался в Беларуси в субботу, 12 июля.

В текущем году вступительная кампания стартовала 27 июня. Первыми свои документы в высшие учебные заведения подали целевики. Прием документов у них завершился 2 июля, а сегодня состоится зачисление.

Целевиками будут считаться абитуриенты, у которых подписан договор с организацией, оплачивающей их обучение.

После завершения учебы они будут отрабатывать распределение именно в данной организации. При этом срок их отработки увеличивается с двух лет, которые отрабатывают выпускники бюджетной формы обучения, до пяти.

Основной прием в вузы начнется 12 июля и закончится 17 июля для бюджетников. После этого 1 августа вступительная кампания начнется для будущих платников.

Зачисление в белорусские высшие учебные заведения на большинство специальностей пройдет до 3 августа.

Но это еще не означает полное завершение вступительной кампании, потому что вузы могут объявить дополнительные наборы, если не наберут нужное количество студентов.