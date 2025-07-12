Силы ПВО уничтожили три беспилотника самолетного типа в Ростовской области

В течение ночи в небе над Ростовской областью ликвидировали три БПЛА. Эту информацию опубликовали в телеграм-канале Минобороны России.
— Дежурными средствами ПВО перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении военного ведомства.
По информации врио главы Ростовской области Юрия Слюсаря, воздушную атаку отразили в Миллеровском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.
Напомним, в ночь на 11 июля БПЛА также сбили в Таганроге и Тарасовском районе. В Таганроге обломки БПЛА упали на территорию ТАНТК им. Бериева.
Подпишись на нас в Telegram.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше