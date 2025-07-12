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Силы ПВО уничтожили три беспилотника самолетного типа в Ростовской области

В Миллеровском районе Ростовской области ликвидировали три БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В течение ночи в небе над Ростовской областью ликвидировали три БПЛА. Эту информацию опубликовали в телеграм-канале Минобороны России.

— Дежурными средствами ПВО перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении военного ведомства.

По информации врио главы Ростовской области Юрия Слюсаря, воздушную атаку отразили в Миллеровском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.

Напомним, в ночь на 11 июля БПЛА также сбили в Таганроге и Тарасовском районе. В Таганроге обломки БПЛА упали на территорию ТАНТК им. Бериева.

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