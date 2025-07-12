Какие штрафы можно получить, даже не выходя из дома

Есть пять штрафов, которые жильцы могут получить не выходя из дома.
Жители России могут получить штраф за нарушения в сфере ЖКХ, даже не выходя из дома. О пяти основных причинах, по которым граждан могут привлечь к административной ответственности, рассказал эксперт по вопросам ЖКХ, общественный деятель Дмитрий Бондарь. По словам эксперта, наиболее частая причина штрафов — незаконная перепланировка квартиры без согласования с органами власти.
«Штраф можно получить даже не выходя из дома — иногда из-за невнимательности, а иногда из-за незнания законов… В частности, получить штраф можно за незаконную перепланировку», — пишет «Прайм». Агентство ссылается слова Бондаря.
В случае, если собственник жилья осуществил перепланировку без получения соответствующего разрешения, такие действия квалифицируются как правонарушение. За это предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от двух до двух с половиной тысяч рублей.
Бондарь также отметил, что административное наказание предусмотрено и за использование жилого помещения не по назначению, например, если квартира превращается в офис или гостиницу, создавая неудобства для соседей. В таких случаях возможен штраф от одной до полутора тысяч рублей или предупреждение.
Среди других оснований для штрафов эксперт выделил курение в местах общего пользования — подъездах и возле мусоропроводов. За это предусмотрено административное наказание в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей. Бондарь уточнил, что в собственной квартире курение не запрещено законом, однако если дым распространяется по вентиляции и мешает соседям, они вправе обратиться в суд за компенсацией морального вреда — в практике встречаются суммы от пяти до 15 тысяч рублей.
Кроме того, нарушения, связанные с содержанием домашних животных и уровнем шума, также приводят к санкциям. Владельцев собак, которые мешают соседям лаем в ночное время, могут оштрафовать на сумму от 500 до тысячи рублей. В Москве и ряде других регионов предусмотрены отдельные штрафы за нарушение режима тишины — от одной до двух тысяч рублей. Если же хозяин не обеспечивает надлежащее содержание животного и допускает антисанитарию в квартире, его могут оштрафовать на сумму от полутора до трех тысяч рублей. В случае, если подобные условия угрожают здоровью соседей, санкция увеличивается до 10−30 тысяч рублей.
Ранее в России предложили ввести так называемую «коммунальную амнистию» для многодетных семей с низким уровнем дохода. С этой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов, пишет 360.ru. По словам парламентария, следует рассмотреть возможность однократного списания задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, сформировавшейся на дату 8 июля 2025 года. Это предложение предусматривает обнуление как основного долга, так и начисленных пеней.