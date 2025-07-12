Какие штрафы можно получить, даже не выходя из дома

Кроме того, нарушения, связанные с содержанием домашних животных и уровнем шума, также приводят к санкциям. Владельцев собак, которые мешают соседям лаем в ночное время, могут оштрафовать на сумму от 500 до тысячи рублей. В Москве и ряде других регионов предусмотрены отдельные штрафы за нарушение режима тишины — от одной до двух тысяч рублей. Если же хозяин не обеспечивает надлежащее содержание животного и допускает антисанитарию в квартире, его могут оштрафовать на сумму от полутора до трех тысяч рублей. В случае, если подобные условия угрожают здоровью соседей, санкция увеличивается до 10−30 тысяч рублей.