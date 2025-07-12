В Челябинской области после передачи ЕГЭ выросло число стобалльников

— Впервые возможность пересдать экзамены была реализована в прошлом году по инициативе, выдвинутой Президентом РФ. Она предоставляется всем выпускникам текущего года, сдававшим ЕГЭ, без исключения. При этом первый полученный результат по пересдаваемому предмету аннулируется, — уточнили в ведомстве.