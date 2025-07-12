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В Челябинской области после передачи ЕГЭ выросло число стобалльников

В Челябинской области 140 стобалльных результатов после пересдачи ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

Пять новых 100-балльных работ добавились в копилку Челябинской области после пересдачи ЕГЭ — три по математике, по одному по истории и литературе. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки региона.

— Впервые возможность пересдать экзамены была реализована в прошлом году по инициативе, выдвинутой Президентом РФ. Она предоставляется всем выпускникам текущего года, сдававшим ЕГЭ, без исключения. При этом первый полученный результат по пересдаваемому предмету аннулируется, — уточнили в ведомстве.

Общее число стобалльников в регионе достигло 140. Лидеры по максимальным результатам: химия (35), информатика (25), профильная математика (24), литература (20). Семь выпускников показали 100-балльные результаты сразу по двум предметам.