В Челябинской области после передачи ЕГЭ выросло число стобалльников

Пять новых 100-балльных работ добавились в копилку Челябинской области после пересдачи ЕГЭ — три по математике, по одному по истории и литературе. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки региона.
— Впервые возможность пересдать экзамены была реализована в прошлом году по инициативе, выдвинутой Президентом РФ. Она предоставляется всем выпускникам текущего года, сдававшим ЕГЭ, без исключения. При этом первый полученный результат по пересдаваемому предмету аннулируется, — уточнили в ведомстве.
Общее число стобалльников в регионе достигло 140. Лидеры по максимальным результатам: химия (35), информатика (25), профильная математика (24), литература (20). Семь выпускников показали 100-балльные результаты сразу по двум предметам.