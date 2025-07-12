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Вниманию водителей: В Кишиневе на целую неделю перекроют улицу — рассказываем когда и какую

Примэрия Кишинёва сообщает, что движение по улице Вадул-луй-Водэ будет частично приостановлено.

Источник: Комсомольская правда

Ограничение движения по улице Вадул-луй-Водэ.

Примэрия Кишинёва сообщает, что с 14 по 20 июля 2025 года движение по улице Вадул-луй-Водэ на участке между улицами Тудора Владимиреску и Михаила Садовяну будет частично приостановлено в связи с проведением работ по установке чугунных люков на уровне проезжей части.

Примэрия Кишинева просит граждан и водителей соблюдать осторожность на дорогах и следовать указаниям временных дорожных знаков.

Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание.