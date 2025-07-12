Россия приравняет туры в Беларусь к внутреннему туризму

Как отмечают в Российском союзе туриндустрии, новые правила позволят туроператорам существенным образом сократить затраты на оформление финансового обеспечения. В конечном счете, поездки россиян в Беларусь станут еще доступнее для туроператоров. Это будет достигнуто за счет того, что туроператорам с 1 сентября не надо будет закладывать существенных страховых сумм в фонды персональной ответственности.