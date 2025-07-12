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Россия приравняет туры в Беларусь к внутреннему туризму

Госдума России приравняла туры в Беларусь к внутреннему туризму.

Источник: Комсомольская правда

Госдума РФ приравняла туры в дружественные соседние страны, в том числе и в Беларусь, к внутреннему туризму. Как пишет БелТА, соответствующий закон был принят российским парламентом, в силу он вступит уже с 1 сентября 2025 года.

Как отмечают в Российском союзе туриндустрии, новые правила позволят туроператорам существенным образом сократить затраты на оформление финансового обеспечения. В конечном счете, поездки россиян в Беларусь станут еще доступнее для туроператоров. Это будет достигнуто за счет того, что туроператорам с 1 сентября не надо будет закладывать существенных страховых сумм в фонды персональной ответственности.

Добавим, что в 2024 году Беларусь была в числе лидеров среди стран СНГ по приему туристов из России.