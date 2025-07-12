Без осадков и до 28 градусов тепла прогнозируется в Беларуси в субботу 12 июля

Рабочая суббота, 12 июля 2025 года, в Беларуси будет достаточно теплой. Как сообщили в Белгидромете, по республике ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь по западу Беларуси, а также по северо-востоку, в отдельных районах, могут случиться кратковременные дожди с грозами. Ветер неустойчивый, слабый и умеренный. Столбики термометров покажут от 22 до 28 градусов тепла.