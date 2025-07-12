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Без осадков и до 28 градусов тепла прогнозируется в Беларуси в субботу 12 июля

Синоптики дали свой прогноз на субботу, 12 июля 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Рабочая суббота, 12 июля 2025 года, в Беларуси будет достаточно теплой. Как сообщили в Белгидромете, по республике ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь по западу Беларуси, а также по северо-востоку, в отдельных районах, могут случиться кратковременные дожди с грозами. Ветер неустойчивый, слабый и умеренный. Столбики термометров покажут от 22 до 28 градусов тепла.

Что касается погоды в Минске, то здесь картина такая: облачно с прояснениями, до 25 тепла, без осадков. К вечеру немного похолодает — 19−21 выше нуля.

Ранее мы писали о том, что в России приравняли туры в Беларусь к внутреннему туризму (читать далее вот тут).