До 20% месячной нормы осадков выпадет в Москве 14 и 15 июля

Примерно 15−20% месячной нормы осадков выпадет в Москве 14 и 15 июля, но температура воздуха будет оставаться высокой, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его цитирует РИА Новости.
По его словам, в эти дни ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. За эти двое суток суммарно выпадет порядка 20 миллиметров осадков, что составляет 15−20% от месячной нормы, они не будут экстремальными, но возможна гроза, а температурный фон останется высоким, сказал Вильфанд.
Он уточнил, что в Москве прогнозируется 26−29 градусов, по области — 25−30. Метеоролог отметил, что такие значения на 5 градусов превышают климатическую норму.
Ранее он сообщил, что жаркие и опасные для здоровья «египетские ночи» продлятся в Москве до понедельника. В центре города температура будет достигать около 25 градусов из-за высотных зданий, накапливающих солнечную энергию. Синоптик подчеркнул, что такая погода опасна, так как организм плохо восстанавливается при столь высоких температурах. Расположение циклона таково, что воздушные массы идут из стран Ближнего Востока, из Африки.
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