До 20% месячной нормы осадков выпадет в Москве 14 и 15 июля

Ранее он сообщил, что жаркие и опасные для здоровья «египетские ночи» продлятся в Москве до понедельника. В центре города температура будет достигать около 25 градусов из-за высотных зданий, накапливающих солнечную энергию. Синоптик подчеркнул, что такая погода опасна, так как организм плохо восстанавливается при столь высоких температурах. Расположение циклона таково, что воздушные массы идут из стран Ближнего Востока, из Африки.