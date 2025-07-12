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В Ростовской области объявили, а потом сняли беспилотную опасность

Ночью 12 июля жителей Дона предупредили об угрозе БПЛА, утром объявили отбой тревоги.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 12 июля в Ростовской области от РСЧС поступило предупреждение о беспилотной опасности. К утру угрозу сняли.

Беспилотная опасность на всей территории региона действовала с часа ночи до 8:34 утра. Ранее жителям Дона рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Напомним, в течение прошедшей ночи в Миллеровском районе Дона ликвидировали три БПЛА самолетного типа. По предварительной информации врио главы региона Юрия Слюсаря, пострадавших и разрушений на земле нет.

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