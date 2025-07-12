В Госдуме рассмотрят проект об усилении ответственности иноагентов

«Всё это говорит о необходимости ужесточения ответственности для тех, кто предал нашу страну. Повышения эффективности воспрепятствования их противоправной деятельности… Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за пределами России, должны отвечать за свои действия по всей строгости», — заключил председатель Госдумы.