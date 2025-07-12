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В Госдуме рассмотрят проект об усилении ответственности иноагентов

Володин: в ГД рассмотрят проект об усилении ответственности иноагентов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Госдума на следующей неделе приступит к рассмотрению законопроекта об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

«На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроекта, направленного на усиление ответственности иностранных агентов за несоблюдение порядка их деятельности», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в настоящее время уголовное наказание за уклонение от исполнения обязанностей иноагента (статья 330.1 УК РФ) назначается только в том случае, если им дважды в течение одного года совершены аналогичные административные правонарушения (статья 19.34 КоАП РФ).

«Законопроектом предлагается отменить условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение одного года для наступления уголовной ответственности, заменив его однократным нарушением КоАП РФ», — отметил председатель Госдумы.

Он подчеркнул, что, по данным Минюста, более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также предусмотренные законом ограничения: не представляют отчетность, не маркируют свою продукцию или делают это неправильно, производят запрещенные материалы и распространяют их.

«Согласно статистике Верховного Суда Российской Федерации, за последние два года на 40,9% увеличилось количество правонарушений иноагентов по статье 19.34 КоАП РФ — с 489 в 2023 году до 689 в 2024 году», — сообщил Володин.

Он напомнил, что до 2025 года осужденных по уголовной статье за уклонение от исполнения обязанностей иноагента не было.

«Всё это говорит о необходимости ужесточения ответственности для тех, кто предал нашу страну. Повышения эффективности воспрепятствования их противоправной деятельности… Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за пределами России, должны отвечать за свои действия по всей строгости», — заключил председатель Госдумы.

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