В Госдуме рассмотрят проект об усилении ответственности иноагентов

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Госдума на следующей неделе приступит к рассмотрению законопроекта об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
«На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроекта, направленного на усиление ответственности иностранных агентов за несоблюдение порядка их деятельности», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в настоящее время уголовное наказание за уклонение от исполнения обязанностей иноагента (статья 330.1 УК РФ) назначается только в том случае, если им дважды в течение одного года совершены аналогичные административные правонарушения (статья 19.34 КоАП РФ).
«Законопроектом предлагается отменить условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение одного года для наступления уголовной ответственности, заменив его однократным нарушением КоАП РФ», — отметил председатель Госдумы.
Он подчеркнул, что, по данным Минюста, более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также предусмотренные законом ограничения: не представляют отчетность, не маркируют свою продукцию или делают это неправильно, производят запрещенные материалы и распространяют их.
«Согласно статистике Верховного Суда Российской Федерации, за последние два года на 40,9% увеличилось количество правонарушений иноагентов по статье 19.34 КоАП РФ — с 489 в 2023 году до 689 в 2024 году», — сообщил Володин.
Он напомнил, что до 2025 года осужденных по уголовной статье за уклонение от исполнения обязанностей иноагента не было.
«Всё это говорит о необходимости ужесточения ответственности для тех, кто предал нашу страну. Повышения эффективности воспрепятствования их противоправной деятельности… Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за пределами России, должны отвечать за свои действия по всей строгости», — заключил председатель Госдумы.