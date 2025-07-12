Россия будет направлять врачей в Абхазию в сезон повышенной нагрузки

Российских врачей будут отправлять на сезонную работу в Абхазию в случае роста числа обращений местных жителей и туристов. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
По его словам, в состав направляемых специалистов войдут врачи узкого профиля, включая реаниматологов, педиатров и травматологов.
Кириенко подчеркнул, что абхазские медики уже используют формат телеконсультаций с российскими коллегами, а в экстренных случаях пациенты направляются на лечение в Россию. Ряд детей, нуждавшихся в срочной помощи, уже прошли операции в российских клиниках. В настоящее время формируется следующая группа детей, которые будут отправлены на лечение в РФ.
— В сезон все-таки в Абхазии резко увеличивается количество пациентов, для врачей это большая нагрузка, поэтому президент России подписал отдельное распоряжение, позволяющее Минздраву России отправлять врачей в сезон сюда на временной основе, — цитирует Сергея Кириенко ТАСС.
Ранее стало известно, что между Сочи и Сухумом запустят морское сообщение. Тестовый рейс между двумя городами планируется выполнить на судне на подводных крыльях «Комета 120М». Подготовка завершится к воскресенью, 13 июля. Дистанция между Россией и Абхазией составляет примерно 150 километров.