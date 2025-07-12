Россия будет направлять врачей в Абхазию в сезон повышенной нагрузки

Кириенко подчеркнул, что абхазские медики уже используют формат телеконсультаций с российскими коллегами, а в экстренных случаях пациенты направляются на лечение в Россию. Ряд детей, нуждавшихся в срочной помощи, уже прошли операции в российских клиниках. В настоящее время формируется следующая группа детей, которые будут отправлены на лечение в РФ.