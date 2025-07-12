Госавтоинспекторы задержали автолюбителя из Челябинска с огромными долгами

Пока специалисты ФССП занимались осмотром автомобиля, его описью, составлением процессуальных документов, дорожные инспекторы остановили Lada Granta. Водитель — должник с тремя неоплаченными штрафами за нарушения на дорогах. Проверив его по своим данным, судебные приставы выяснили, что у этого гражданина, зарегистрированного в Калининском районе, есть еще долги в размере более 5,3 млн рублей. В числе взыскателей — два юридических лица и предприятие коммунального хозяйства. Автомобиль был также арестован.