Госавтоинспекторы задержали автолюбителя из Челябинска с огромными долгами

Отмечается, что все произошло в Сосновском районе «в ходе плановой работы экипажа ДПС».
Сначала был остановлен автомобиль Lada Priora под управлением жителя Сосновского района, который накопил несколько десятков штрафов за правонарушения на дороге. Часть из них — 49 — уже находилась в работе судебных приставов. Постановления об административных правонарушениях, связанных с превышением скорости, поступали из Москвы, Московской, Рязанской, Пензенской, Самарской и Челябинской областей.
Общая задолженность по 51 исполнительному производству составляет 64 тыс. рублей, еще 51 тыс. — исполнительский сбор.
На место размещения поста Госавтоинспекции были вызваны судебные приставы Сосновского района, которые приняли решение арестовать автомобиль.
Пока специалисты ФССП занимались осмотром автомобиля, его описью, составлением процессуальных документов, дорожные инспекторы остановили Lada Granta. Водитель — должник с тремя неоплаченными штрафами за нарушения на дорогах. Проверив его по своим данным, судебные приставы выяснили, что у этого гражданина, зарегистрированного в Калининском районе, есть еще долги в размере более 5,3 млн рублей. В числе взыскателей — два юридических лица и предприятие коммунального хозяйства. Автомобиль был также арестован.
«Должникам дали 10-дневный срок для погашения задолженности. Первый уже приступил к выплатам, второй пока ищет способы. Когда срок закончится, автомобили будут переданы на независимую экспертизу, в дальнейшем, в случае неоплаты долгов, арестованное имущество ждет принудительная реализация», — уточнили в ГУФССП по Челябинской области.