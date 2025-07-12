В Иркутске обсудили строительство нового аэропорта на площадке «Ключевая»

— Сейчас наша задача — на таких же высоких оборотах построить новый аэропорт Иркутска. Сделать это нам поручил президент России Владимир Путин. Вместе с коллегами из Правительства РФ сделаем все для выполнения этой задачи, — пояснил губернатор Приангарья.