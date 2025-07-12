В Иркутске обсудили строительство нового аэропорта на площадке «Ключевая», которая находится в Ангарском и частично в Шелеховском районах региона. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, министерство обороны РФ разрешило начать работы на этом объекте.
— Сейчас наша задача — на таких же высоких оборотах построить новый аэропорт Иркутска. Сделать это нам поручил президент России Владимир Путин. Вместе с коллегами из Правительства РФ сделаем все для выполнения этой задачи, — пояснил губернатор Приангарья.
Также поручили подумать, как обустроить земельный участок под строительство нового комплекса. Это необходимый этап для проектирования и дальнейшего возведения здания.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что аэропорт принял почти два миллиона пассажиров с начала 2025 года.