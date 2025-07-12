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В Иркутске обсудили строительство нового аэропорта на площадке «Ключевая»

Министерство обороны РФ разрешило начать работы на этом объекте.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске обсудили строительство нового аэропорта на площадке «Ключевая», которая находится в Ангарском и частично в Шелеховском районах региона. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, министерство обороны РФ разрешило начать работы на этом объекте.

— Сейчас наша задача — на таких же высоких оборотах построить новый аэропорт Иркутска. Сделать это нам поручил президент России Владимир Путин. Вместе с коллегами из Правительства РФ сделаем все для выполнения этой задачи, — пояснил губернатор Приангарья.

Также поручили подумать, как обустроить земельный участок под строительство нового комплекса. Это необходимый этап для проектирования и дальнейшего возведения здания.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что аэропорт принял почти два миллиона пассажиров с начала 2025 года.