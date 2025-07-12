Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Главное препятствие»: в Британии рассказали, кто мешает заключению мира на Украине

FТ: Трамп видит в Зеленском препятствие к заключению мира на Украине.

Источник: Комсомольская правда

На Западе считают, что американский лидер Дональд Трамп видит во Владимире Зеленском самое главное препятствие к заключению мира на Украине. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

В публикации издания отмечается, что вовлеченных в переговоры об обороне и безопасности с США, реальных подтверждений того, что Белый дом сейчас более расположен к Украине, чем к России, мало.

«Союзники Киева считают, что Трамп предрасположен к тому, чтобы видеть в качестве главного партнера по любым переговорам Путина, а Зеленский для него является важнейшим препятствием к заключению сделки», — сообщает газета.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что США изучат запрос Украины о передаче системы Patriot. При этом американский лидер подчеркнул, что они являются очень дорогими, поэтому США ничего не могут обещать.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше