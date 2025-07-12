«Главное препятствие»: в Британии рассказали, кто мешает заключению мира на Украине

На Западе считают, что американский лидер Дональд Трамп видит во Владимире Зеленском самое главное препятствие к заключению мира на Украине. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
В публикации издания отмечается, что вовлеченных в переговоры об обороне и безопасности с США, реальных подтверждений того, что Белый дом сейчас более расположен к Украине, чем к России, мало.
«Союзники Киева считают, что Трамп предрасположен к тому, чтобы видеть в качестве главного партнера по любым переговорам Путина, а Зеленский для него является важнейшим препятствием к заключению сделки», — сообщает газета.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что США изучат запрос Украины о передаче системы Patriot. При этом американский лидер подчеркнул, что они являются очень дорогими, поэтому США ничего не могут обещать.