На курортах России наступила идеальная погода для отдыха: прогноз на выходные 12−13 июля

В Ялте ожидается +27 градусов тепла.
На черноморских курортах России ожидается комфортная, местами даже идеальная погода, заявил синоптик Александр Шувалов. По его словам, в Крыму и на юге России в ближайшие дни ожидается жара до +42 градусов, тогда как на черноморских курортах температура будет более комфортной — около +30 градусов. В то же время на Урале, в Санкт-Петербурге и Москве ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. Подробнее о погоде 12 и 13 июля на российских курортах и не только — в материале URA.RU.
Прогноз погоды в популярных курортах России.
Южные регионы: аномальная жара до +42 градусов.
Власти Анапы порекомендовали жителям избегать длительного пребывания на солнце Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU.
В южных регионах России, включая Краснодарский край, Ставрополье и Ростовскую область, сохраняется аномальная жара: по данным Гидрометцентра, 12 и 13 июля температура воздуха здесь может достигать 39−42 градусов, а на черноморском побережье — до 36−37 градусов, температура воды — до 25 градусов. Синоптики предупреждают о высокой и местами чрезвычайной пожарной опасности в Крыму и на юге страны.
Однако, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, несмотря на жару, в Краснодарском крае 12 июля ожидаются сильные ливни, грозы, град и порывы ветра до 25 м/с. Он отметил, что аномально жаркая погода сохранится в регионе до конца недели.
В выходные в Анапе установится жаркая погода: температура воздуха поднимется до +33 градусов, ветер будет слабый — около 5 м/с, осадков не прогнозируется. По данным telegram-канала мэрии, в городе будет жарко, несмотря на переменную облачность. Жителям региона стоит избегать длительного пребывания на солнце.
В Краснодарском крае в некоторых городах ожидается аномально жаркая погода Фото: Гидрометцентр России.
Крым: комфорт на побережье, жара в степях.
В Крыму температура может подняться до +40 градусов Фото: Виталий Страхов © URA.RU.
По словам метеоролога Александра Шувалова, в Крыму в ближайшие дни установится аномально жаркая погода. В степных районах полуострова прогнозируется повышение температуры воздуха до +40 градусов, в то время как на побережье сохранится более умеренный температурный режим — от +27 до +31 градусов. В Крыму 12 июля ожидается переменная облачность: в Симферополе +31 градус, в Севастополе +27, в Евпатории +29, в Ялте +27 градусов.
Черноморское побережье: теплее всего вода будет в Азовском море у Ейска.
На черноморских курортах также уже установились подходящие погодные условия для комфортного отдыха. В Феодосии в эти выходные температура воды составит +20 градусов, в Алуште +22 градуса, в Евпатории и Ялте +24 градуса. Наиболее теплая вода будет в Анапе, Геленджике, Сочи и Туапсе (+25 градусов), а также в Азовском море у Ейска (+27 градусов).
Москва: жара с постепенным спадом.
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В Москве и Московской области 12 июля прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы и жара до +35 градусов. По данным Гидрометцентра, в ночь на 13 июля температура опустится до 19−21 градуса, днем ожидается до +32 градусов. С воскресенья начнется постепенное снижение температуры: в начале следующей недели дневные значения опустятся до 27−29 градусов. Небо затянут облака, местами пройдут кратковременные дожди. В ночные часы температура составит 20−22 градуса в Москве и 17−22 градуса по области.
В Москве и области ожидаются кратковременные дождиФото: Гидрометцентр России.
Санкт-Петербург: кратковременный дождь и 30 градусов тепла.
В Санкт-Петербурге 12 июля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, возможны небольшие кратковременные осадки. Температура воздуха ночью составит около +20 градусов, а днем повысится до +30. Ветер будет дуть с северо-восточного направления со скоростью около трех метров в секунду. Атмосферное давление ожидается в пределах нормы — 760−761 мм ртутного столба. Вероятность выпадения осадков оценивается в 95%. В воскресенье, 13 июля, в городе станет прохладнее, дневная температура не превысит +27 градусов. Также ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, говорится в сообщении Гидрометцентра.
В Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с прояснениямиФото: Гидрометцентр России.
Погода на Урале: переменная облачность без осадков.
В предстоящие выходные на территории Урала ожидается заметное понижение температуры. Согласно прогнозу, 12 июля в Свердловской области установится переменная облачность без существенных осадков, температура ночью составит от +7 до +12 градусов, а днем — от +19 до +24 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5−10 м/с, местами порывы могут достигать 13 м/с.
В Екатеринбурге с 12 по 16 июля ночные температуры прогнозируются в пределах 11−14 градусов, дневные — 22−24 градуса. Осадки маловероятны, исключение составляет 15 июля, когда возможен кратковременный дождь.
В целом в выходные дни по всей Свердловской области и в Екатеринбурге сохранится переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Воздух ночью прогреется до 11−14 градусов днем — до 22−24 градусов.
В Свердловской области температура опустится до +24 градусовФото: Гидрометцентр РоссииНОВОСТЬ ПО ТЕМЕМетеоролог рассказал, какую погоду ждать в Москве и Петербурге на неделе.
В пятницу, 11 июля, в Москве был зафиксирован самый теплый день с начала года — +34,6 градуса. Прошедшая ночь также стала самой теплой в 2025 году — температура не опускалась ниже +21,2 градуса, а в центре города — ниже +25,4 градуса. В Астраханской области, в поселке Верхний Баскунчак, температура впервые в этом году превысила 40-градусную отметку (+40,1 градуса). В пятницу было обновлено 12 температурных рекордов, включая 140-летний рекорд в Великих Луках, где температура достигла +33,3 градуса.
Пока в центральных и южных регионах европейской части страны продолжается сильная жара. В Сочи температура воздуха может подняться до плюс 36 градусов, что необычно для этого приморского города. На выходных и в начале следующей недели в Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа ожидаются температуры до плюс 43 градусов в Дагестане и до плюс 41−42 градусов в Астраханской и Ростовской областях. В Курской, Липецкой, Тамбовской и Белгородской областях прогнозируется до плюс 38 градусов, а в Воронежской области — до плюс 40 градусов. Для Владимирской, Тульской и Тверской областей объявлено предупреждение о жаре до плюс 37 градусов. Аномально высокие температуры также ожидаются в Кировской и Нижегородской областях — до плюс 35−37 градусов.