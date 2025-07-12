На курортах России наступила идеальная погода для отдыха: прогноз на выходные 12−13 июля

На черноморских курортах России ожидается комфортная, местами даже идеальная погода, заявил синоптик Александр Шувалов. По его словам, в Крыму и на юге России в ближайшие дни ожидается жара до +42 градусов, тогда как на черноморских курортах температура будет более комфортной — около +30 градусов. В то же время на Урале, в Санкт-Петербурге и Москве ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. Подробнее о погоде 12 и 13 июля на российских курортах и не только — в материале URA.RU.