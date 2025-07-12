Мобильная тень на вашей подушке: Вся правда, почему радиоактивный смартфон — не лучший сосед для сна

В современном мире смартфон стал продолжением руки, незаменимым помощником, источником информации и развлечений. Он сопровождает нас повсюду, от утреннего пробуждения до поздней ночи. И для многих из нас эта привычка перерастает в ритуал: последнее, что мы видим перед сном, — это светящийся экран, и первое, что мы хватаем утром, — это наш верный гаджет. Часто он лежит прямо под подушкой, на тумбочке у изголовья или даже заряжается на кровати. Но так ли безобидна эта близость? Спускаясь в царство Морфея рука об руку с цифровым другом, не приносим ли мы в жертву наше здоровье и качество отдыха?