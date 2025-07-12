Эксперт объяснил, за что можно получить штраф в собственной квартире

Граждане, проживающие в многоквартирных домах, могут получить штрафы даже во время пребывания в собственной квартире, рассказал специалист в сфере ЖКХ и общественный активист Дмитрий Бондарь в беседе с агентством «Прайм».
По его словам, одним из поводов может стать незаконная перепланировка — например, объединение кухни с комнатой, снос стен или изменение конфигурации санузла без согласования. За это является нарушением, за которое предусмотрен штраф от 2000 до 2500 рублей.
Помимо этого, курение в местах общего пользования (подъездах) также влечет наложение штрафа в размере от 500 до 1500 рублей. Если курение происходит внутри квартиры, прямого запрета нет, но если дым проникает в общие зоны через вентиляцию или при проветривании, это может стать основанием для жалоб соседей.
Также штраф можно получить за шум от постоянно лающей собаки, мешающий отдыху окружающих. Это предусмотрено статьей 6.4 КоАП РФ — от 500 до 1000 рублей, а в некоторых регионах, например в Москве, штраф за нарушение тишины может достигать 2000 рублей.
Также административным правонарушением является использование квартиры в качестве офиса или мини-отеля, причиняющее неудобства соседям, грозит предупреждением или штрафом от 1000 до 1500 рублей.
Боле того, нарушение правил содержания питомцев, в частности несвоевременная уборка, приводящая к антисанитарии и затрагивающая соседей, также влечет увеличение суммы взыскания, рассказал эксперт.
Ранее генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность июльского повышения тарифов на ЖКУ, последовавшего за многочисленными жалобами на чрезмерный рост платежей вопреки установленному среднему показателю в 11,9%.