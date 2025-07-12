Эксперт объяснил, за что можно получить штраф в собственной квартире

Помимо этого, курение в местах общего пользования (подъездах) также влечет наложение штрафа в размере от 500 до 1500 рублей. Если курение происходит внутри квартиры, прямого запрета нет, но если дым проникает в общие зоны через вентиляцию или при проветривании, это может стать основанием для жалоб соседей.