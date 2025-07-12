Фитнес-тренер Скрипник рассказал, каким спортом можно заниматься во время беременности

— Человек по своей природе должен всегда находиться в движении, поэтому наш организм заточен на то, чтобы сохранять высокую подвижность, чтобы справляться с жизненными задачами, включая физическую нагрузку в любом состоянии. Поэтому тренировки необходимы женщинам во время ожидания ребенка, но подходить к ним нужно грамотно, — сказал он.