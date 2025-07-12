ПВО ночью ликвидировала 33 беспилотника ВСУ

Подразделения противовоздушной обороны в ночь на субботу ликвидировали 33 беспилотника ВСУ, говорится в сообщении Минобороны России.
Как отмечается, дроны укронацистов уничтожались в небе над над шестью регионами страны, а также над акваторией Черного моря.
Наибольшее количество беспилотников ВСУ было уничтожено над Брянской областью (16). Еще 6 дронов нейтрализовали над акваторией Черного моря.
4 беспилотника сбиты в Крыму, 3 — в Ростовской области, еще 2 — над территорией Курской области.
По одному БПЛА уничтожили над территорией Воронежской области и Краснодарского края.
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