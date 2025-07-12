Еще 409 мест свободно в первых классах пермских школ

На 11 июля, по информации городского департамента образования, в первых классах школ Перми свободно 409 места. Первоклассников ждут в школах в каждом районе. Напомним, второй этап приема детей в первые классы продлится до момента заполнения свободных мест, но не дольше, чем до 5 сентября.
Больше всего свободных мест пока остается в школах Орджоникидзевского района — 109. В Свердловском районе есть еще 70 мест, 92 места — в Кировском районе, 42 места — в школах Индустриального района. В Дзержинском районе в наличии 46 свободных мест, 40 мест — в Мотовилихе, и всего десять осталось в Ленинском.