«По всей строгости закона»: Володин рассказал о новом ужесточении в отношении иноагентов

Спикер пояснил, что поправки связаны с ростом числа нарушений среди иноагентов. По данным Минюста, более 40% лиц, признанных иностранными агентами, не выполняют установленные законом требования: не подают отчеты, не маркируют свою продукцию или делают это ненадлежащим образом, распространяют запрещенные материалы. Согласно статистике Верховного суда РФ, за два года количество правонарушений по статье о нарушении порядка деятельности иноагента выросло на 40,9% — с 489 случаев в 2023 году до 689 случаев в 2024 году.