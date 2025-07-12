«По всей строгости закона»: Володин рассказал о новом ужесточении в отношении иноагентов

Володин заявил, что в ГД рассмотрят проект об усилении ответственности иноагентов.
Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности иноагентов уже на следующей неделе. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, инициатива предусматривает, что уголовная ответственность для иноагентов будет наступать уже после первого нарушения, а не после двух административных наказаний за год, как это предусмотрено сейчас.
«По всей строгости закона. На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроекта, направленного на усиление ответственности иностранных агентов за несоблюдение порядка их деятельности», — написал Володин в своем telegram-канале.
Спикер пояснил, что поправки связаны с ростом числа нарушений среди иноагентов. По данным Минюста, более 40% лиц, признанных иностранными агентами, не выполняют установленные законом требования: не подают отчеты, не маркируют свою продукцию или делают это ненадлежащим образом, распространяют запрещенные материалы. Согласно статистике Верховного суда РФ, за два года количество правонарушений по статье о нарушении порядка деятельности иноагента выросло на 40,9% — с 489 случаев в 2023 году до 689 случаев в 2024 году.
Володин подчеркнул, что до 2025 года ни одного осужденного по уголовной статье за уклонение от исполнения обязанностей иноагента не было. Он отметил необходимость ужесточения наказаний для повышения эффективности противодействия противоправной деятельности со стороны иноагентов и добавил, что ответственность должна наступать вне зависимости от того, находятся ли нарушители на территории России или за ее пределами.
Ранее комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал инициативу о принятии в первом чтении законопроекта, предусматривающего ужесточение уголовной ответственности за несоблюдение законодательства об иностранных агентах. Документ предполагает внесение изменений в Уголовный кодекс, согласно которым уголовное преследование иноагента может быть инициировано уже после первого нарушения, пишет RT. Законодательная инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы 1 июля.