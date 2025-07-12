Петербургские врачи за пять минут вытащили из бронхов пенсионера осколок кости

Посторонние предметы в бронхах представляют серьёзную угрозу, так как могут блокировать легочную вентиляцию, вызывать воспаление слизистой и провоцировать развитие пневмонии, грозящей летальным исходом. Уникальность данного случая заключается в том, что мужчина прожил с инородным телом в бронхах около двух недель.