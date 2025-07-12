Новая икона поколения Z: Буланова готова выступить перед зумерами за 800 тысяч рублей

Как выяснил SHOT, её гонорары теперь зависят от времени выступления: 800 тысяч рублей за 20 минут, 1 миллион — за 40, а за 1,5 млн она готова дать часовой концерт. При этом певица не требует звёздных условий — в некоторых случаях даже сама покупает билеты на поезд или самолёт.