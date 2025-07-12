Аномальная жара с опасным ультрафиолетом пришла в Ростовскую область

Добавим, в одном из сервисов с прогнозами указано, что максимальный ультрафиолетовый индекс в Ростове-на-Дону сегодня и в ближайшие 48 часов будет составлять 8 баллов. При таком показателей во второй половине дня повысятся риски получения ожогов после пребывания на солнце.