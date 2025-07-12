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Аномальная жара с опасным ультрафиолетом пришла в Ростовскую область

Научный руководитель Гидрометцентра рассказал, как долго на Дону продлится жара.

Источник: Комсомольская правда

Ростовскую область накрыла волна экстремального зноя, опасного для самочувствия людей. Это подтвердил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает агентство РИА Новости.

По словам синоптика, жара до +42 градусов в южных регионах России сохранится до пятницы.

— Аномально жаркая погода прогнозируется до пятницы включительно в южной половине европейской России — Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье. Там антициклон по-прежнему будет управлять погодой. Температура в выходные и в первой половине недели — до +42 градусов, — сказал Роман Вильфанд.

Ранее жители поселка Рассвет в Ростовской области зафиксировали жару в +50 градусов. Напомним, сейчас из-за летнего зноя в регионе действует штормовое предупреждение. В этот период всем рекомендуют избегать перегрева и прямых солнечных лучей. Следует пить больше воды, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы.

Добавим, в одном из сервисов с прогнозами указано, что максимальный ультрафиолетовый индекс в Ростове-на-Дону сегодня и в ближайшие 48 часов будет составлять 8 баллов. При таком показателей во второй половине дня повысятся риски получения ожогов после пребывания на солнце.

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