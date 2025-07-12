Эксперт Ераносян объяснил, почему атакуем Львов и цели ВСУ рядом с Польшей

«Перенос ударов на запад Украины показатель того, что неприкосновенных территорий у киевского режима больше не осталось. Уничтожаются военные объекты ВСУ вблизи границ НАТО. Под удар попал полигон во Львовской области, на котором проходят подготовку наемники. Повторный удар нанесен по аэродрому в Луцке. Судя по всему, добивали то, что не уничтожили в прошлый раз, а тогда речь шла о десятке самолетов, в том числе и американских F-16. Нарушается логистика доставок военной техники и боеприпасов из Польши», — сказал Ераносян.