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Эксперт Ераносян объяснил, почему атакуем Львов и цели ВСУ рядом с Польшей

ВС РФ нанесли массированный удар по целям ВСУ и НАТО на западе Украины.

Источник: Аргументы и факты

Сегодня ночью российские военные нанесли массированный удар по объектам ВСУ: военным заводам и базам с наемниками, силами нескольких сотен беспилотников «Герань» и крылатыми ракетами. Основные военные цели киевского режима, подлежащие уничтожению, находились в западной части Украины и вблизи польской границы. Об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян.

«Перенос ударов на запад Украины показатель того, что неприкосновенных территорий у киевского режима больше не осталось. Уничтожаются военные объекты ВСУ вблизи границ НАТО. Под удар попал полигон во Львовской области, на котором проходят подготовку наемники. Повторный удар нанесен по аэродрому в Луцке. Судя по всему, добивали то, что не уничтожили в прошлый раз, а тогда речь шла о десятке самолетов, в том числе и американских F-16. Нарушается логистика доставок военной техники и боеприпасов из Польши», — сказал Ераносян.

Попадания зафиксированы во Львове на территории завода «Электрон», где, судя по всему, уничтожены цеха, занимавшиеся сборкой БПЛА и выпускавшие для них различные электронные компоненты.

В Луцке повторные удары, как минимум двадцатью беспилотниками «Герань», нанесены по заводу реактивных двигателей «Мотор». Также фиксировались взрывы в районе военного аэродрома. Во Львовской области атакован Яворовский военный полигон, на котором проходят подготовку наемники формирований «Иностранного легиона» под руководством офицеров НАТО.

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