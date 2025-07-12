Основной этап вступительной кампании в вузы стартует в Беларуси 12 июля 2025

В субботу, 12 июля 2025 года, в Беларуси начался основной этап вступительной кампании. Как сообщили в Министерстве образования, у абитуриентов будет шесть дней, чтобы подать документы в приемную комиссию. Сделать это можно до 17 июля 2025 года.
Прием документов на платную форму тоже стартовал 12 июля 2025 года, продлится он до 1 августа. Важный момент: сдающие внутренние испытания в вузах должны подать документы до 17 июля. Зачисление платников — до 3 августа.
Добавим, что в Минобразования отметили: в 2025 году в Беларуси планируют набрать на бюджетную форму обучения в вузы: 31,8 тысячи студентов, на платное отделение — 16,4 тысячи.
Ранее мы писали о том, что белорус Дмитрий Колдун поделился тем, как проходит его испанский отпуск (здесь про это).