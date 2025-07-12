Основной этап вступительной кампании в вузы стартует в Беларуси 12 июля 2025

В субботу, 12 июля 2025 года, в Беларуси начался основной этап вступительной кампании. Как сообщили в Министерстве образования, у абитуриентов будет шесть дней, чтобы подать документы в приемную комиссию. Сделать это можно до 17 июля 2025 года.