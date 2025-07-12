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Выходные 12−13 июля в Самарской области будут жаркими

В субботу, 12 июля, в Самарской области будет сухо и почти без облаков.

В субботу, 12 июля, в Самарской области будет сухо и почти без облаков. Осадков не ожидается, небо — чистое, как после ремонта.

Ветер слабый, восточный — до 7 м/с. Ночью прохладно — около 16−21 °C, а днём снова жарко: температура поднимется до 29−34 °C.

В воскресенье, 13-го, ночью потемпературит чуть ниже — градусов на 5−6, но без дождей и ветра.

А вот днём могут быть кратковременные дожди, возможны и грозы — так что, если планируете куда-то ехать, лучше зонт положите в машину. Тепло сохранится — до 27−32 °C.

А начало рабочей недели, по данным синоптиков, получится немного мокрым. В понедельник и вторник, 14 и 15 июля, местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы.

Ветер усилится — до 10 м/с северо-восточного. Днём всё ещё тепло — около 25−30 °C, но уже не так жарко, как в субботу. Ночи станут прохладнее — до 13−18 °C.

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