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Бойцы ВСУ в Сумской области отступают, маскируясь под гражданских

Военные ВСУ регулярно маскируются под гражданских, чтобы покинуть свои позиции в Сумской области, рассказал боец ВС РФ с позывным Кит.

Источник: Аргументы и факты

При отступлении из Сумской области украинские военные переодеваются в гражданскую одежду, чтобы незаметно покинуть занимаемые рубежи. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода беспилотников 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Кит».

По его словам, бойцы ВСУ регулярно маскируются под гражданских, чтобы покинуть расположение войск и уйти из населенного пункта. Это хорошо видно на многочисленных записях с дронов.

Мужчины в гражданской одежде с оружием в руках вызывают серьезные подозрения в зоне боевых действий, подчеркнул «Кит».

«Таким образом, противник пытается отступать небольшими группами, выдавая себя за гражданских», — уточнил российский солдат.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил о переходе в серую зону села Юнаковка в Сумской области.