Бойцы ВСУ в Сумской области отступают, маскируясь под гражданских

При отступлении из Сумской области украинские военные переодеваются в гражданскую одежду, чтобы незаметно покинуть занимаемые рубежи. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода беспилотников 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Кит».
По его словам, бойцы ВСУ регулярно маскируются под гражданских, чтобы покинуть расположение войск и уйти из населенного пункта. Это хорошо видно на многочисленных записях с дронов.
Мужчины в гражданской одежде с оружием в руках вызывают серьезные подозрения в зоне боевых действий, подчеркнул «Кит».
«Таким образом, противник пытается отступать небольшими группами, выдавая себя за гражданских», — уточнил российский солдат.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил о переходе в серую зону села Юнаковка в Сумской области.