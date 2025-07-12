В Красноярске началось георадарное исследование грунта под аварийным домом на Бограда

Специалисты проектной организации приступили к детальному обследованию грунта у дома № 114 по улице Бограда с использованием георадара. Современное оборудование позволяет выявить разуплотнения и изменения структуры почвы даже под фундаментом здания. Работы проводят по всему периметру дома и в подвалах, особое внимание уделяют зоне первого подъезда, где ранее зафиксировали провал. Об этом рассказала мэрия 11 июля.