В Красноярске началось георадарное исследование грунта под аварийным домом на Бограда

Специалисты проектной организации приступили к детальному обследованию грунта у дома № 114 по улице Бограда с использованием георадара. Современное оборудование позволяет выявить разуплотнения и изменения структуры почвы даже под фундаментом здания. Работы проводят по всему периметру дома и в подвалах, особое внимание уделяют зоне первого подъезда, где ранее зафиксировали провал. Об этом рассказала мэрия 11 июля.
И.о. главы города Алексей Шувалов ознакомился с ходом исследований на месте. Специалисты доложили о выполненных работах, включая завершенные на этой неделе инженерно-геологические изыскания, и планах на ближайшее время. Окончательное заключение с установлением причин произошедшего ожидается на следующей неделе.
Временно установленные страховочные конструкции позволили организовать кратковременный доступ жильцов первого подъезда в квартиры, люди смогли забрать личные вещи. Работа проводится индивидуально с каждой семьей под контролем спасателей.
Полученные данные георадарного исследования станут основой для разработки мер по обеспечению безопасности проблемного здания.
Ранее портал kras.mk.ru сообщил, что местный подросток получил электротравму, перелезая через поезд.