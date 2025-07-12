Олимпийский чемпион назвал свинством санкции WADA против Валиевой

«Раз Валиева заявляла, что собирается вернуться в профессиональный спорт, это естественно. Другое дело, как обошлись с несчастной Валиевой. Это было настоящее свинство со стороны WADA», — передает слова Васильева «ВсеПроСпорт». Чемпион добавил, что западные спортсмены, употребляющие наркотики, допинг или запрещенные препараты для лечения астмы, не подвергаются дисквалификации.