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Олимпийский чемпион назвал свинством санкции WADA против Валиевой

Включение российской фигуристки Камилы Валиевой в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU) на сезон-2025/26 стало настоящим свинством. Такое мнение высказал олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. По его словам, решение ISU связано с намерением Валиевой возобновить выступления.

Васильев резко осудил WADA за отношение к Камиле Валиевой.

Включение российской фигуристки Камилы Валиевой в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU) на сезон-2025/26 стало настоящим свинством. Такое мнение высказал олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. По его словам, решение ISU связано с намерением Валиевой возобновить выступления.

«Раз Валиева заявляла, что собирается вернуться в профессиональный спорт, это естественно. Другое дело, как обошлись с несчастной Валиевой. Это было настоящее свинство со стороны WADA», — передает слова Васильева «ВсеПроСпорт». Чемпион добавил, что западные спортсмены, употребляющие наркотики, допинг или запрещенные препараты для лечения астмы, не подвергаются дисквалификации.

В январе 2024 года фигуристка Камила Валиева прекратила участие в соревнованиях из-за четырехлетней дисквалификации, наложенной Спортивным арбитражным судом (CAS) за нарушение антидопинговых правил. Причиной стала положительная допинг-проба на триметазидин, взятая у спортсменки 25 декабря 2021 года на чемпионате России. Несмотря на дисквалификацию, Валиева заявляла о планах вернуться в большой спорт после окончания срока санкций.

Ранее олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) включить фигуристку Камилу Валиеву в список спортсменов, подлежащих допинг-контролю в сезоне 2025/2026 годов. По мнению Родниной, действия ISU могут быть обусловлены намерением проверять Валиеву как спортсменку, имеющую негативную репутацию, пишет RT.