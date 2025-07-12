Гарбузов: в столице разработали первый российский ИИ-счетчик колоний микроорганизмов

Компания «Итэлма» создала уникальный прибор с ИИ для микробиологических исследований. Новый счетчик колоний автоматически анализирует рост бактерий и их устойчивость к лекарствам, упрощая работу лабораторий. Подробности озвучил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
ИИ автоматизирует анализ, ускоряет обработку данных и повышает точность исследований.
«Прибор оснащен инновационной системой освещения, которая позволяет гибко настраивать параметры съемки биологических образцов. Искусственный интеллект обеспечивает автоматический подсчет колоний, распознавая различные типы питательных сред и микроорганизмов», — рассказал Гарбузов.
Технология ускоряет и повышает точность анализов без участия человека. Первые приборы уже работают в московских и региональных лабораториях.
В фармакологии система оценивает эффективность антибиотиков и качество лекарств. В эпидемиологии выявляет устойчивость микроорганизмов, что важно для контроля инфекций в больницах и на пищевых производствах.
«Интеграция алгоритмов искусственного интеллекта с нашими оптоэлектронными модулями позволила добиться надежности и воспроизводимости при создании высокоточных аналитических и диагностических инструментов. В основе решения — ИИ-ядро собственной разработки, реализованное в компактном аппаратном исполнении» — сообщил гендиректор НПП «Итэлма» Алексей Воробьёв.