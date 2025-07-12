Россиянам рассказали об опасности купания в море после шторма и ливня

Купание в море сразу после шторма или сильного ливня может серьезно навредить здоровью и привести к тяжелым, а в некоторых случаях — необратимым последствиям. Об этом рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
Эксперт пояснила, что после шторма морская вода приобретает мутный коричневатый оттенок из-за песка, ила и цветущих водорослей, поднимающихся со дна. При этом, если шторм сопровождается осадками, в море вместе с ливневыми стоками сносится множество загрязняющих веществ с суши — в том числе мусор, нефтепродукты и пестициды.
Лялина также указала на опасность сильных течений и высоких волн, которые создают реальную угрозу для жизни. По ее словам, возвращаться к купанию стоит не ранее чем через 24−48 часов после шторма — когда вода успеет очиститься и станет безопасной.
— Уровень бактерий и патогенов в морской воде в этот период, как правило, значительно увеличивается, — пояснила Ирина Лиляна в разговоре с Lenta.ru.
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