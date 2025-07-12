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Климатолог Александр Иошпа заявил о приближении пыльных бурь к Ростову-на-Дону

Пыльные бури ожидаются в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Пыльные бури могут прийти в Ростове-на-Дону в ближайшие дни из-за жары и ветра. Об этом в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» рассказал климатолог Александр Иошпа.

По словам специалиста, высокие температуры приводят к пересыханию почвы, особенно в восточных районах области. Поверхность земли трескается, и после этого пыль в воздух поднимает даже слабый ветер.

Основной очаг пыльных бурь сейчас находится на востоке региона, вблизи границы с Калмыкией. Расстояние до донской столицы — порядка 400 км.

— При скорости ветра до 8 м/с, а это около 32 км/ч, пыль может преодолеть это расстояние всего за 10−12 часов, — отметил Александр Иошпа.

Наиболее интенсивные бури возможны в дневное время. В Ростове видимость может ухудшиться до 4−6 км, а небо приобретет серый оттенок.

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