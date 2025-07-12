В «Артеке» показали подлинное фото с поздравлением Кравцова

Ранее в соцсетях появилось фото Кравцова с якобы написанном от его руки поздравлением по случаю 100-летия «Артека», на котором в слове «праздник» пропущена буква «д». В свою очередь, сам Кравцов назвал данную фотографию шуткой и добавил, что сначала с иронией отнесся к ее появлению. Министр также пригласил всех желающих в «Артек», чтобы проверить подлинность фотографии с его подписью, а не верить фейкам.