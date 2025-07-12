В «Артеке» показали подлинное фото с поздравлением Кравцова

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Подлинное фото с поздравлением министра просвещения РФ Сергея Кравцова показали в международном детском центре «Артек», как убедился корреспондент РИА Новости, в оригинале никаких ошибок в тексте не допущено.
Ранее в соцсетях появилось фото Кравцова с якобы написанном от его руки поздравлением по случаю 100-летия «Артека», на котором в слове «праздник» пропущена буква «д». В свою очередь, сам Кравцов назвал данную фотографию шуткой и добавил, что сначала с иронией отнесся к ее появлению. Министр также пригласил всех желающих в «Артек», чтобы проверить подлинность фотографии с его подписью, а не верить фейкам.
Как убедился корреспондент РИА Новости, фотография с поздравлением Кравцова действительно висит в галерее поздравлений и пожеланий «Артеку» известных людей. По соседству с поздравлением Кравцова — пожелания вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и героя России, кавалера ордена Мужества Игоря Юргина, назначенного на должность директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ. В подлинном фото в пожелании Кравцова никакой ошибки в слове «праздник» допущено не было.
«С праздником, дорогой Артек, с юбилеем», — написал Кравцов.