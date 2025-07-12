Звезда 90-х Татьяна Буланова придумала новый формат выступлений

Рост популярности объясняется всплеском интереса со стороны молодежи после того, как песни «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» стали трендами в соцсети TikTok. Спрос на концерты Булановой привел к значительному увеличению ее гонорара: если ранее стоимость выступления составляла около 700 тысяч рублей, то теперь она достигает 1,5−2 миллионов. В целях максимального охвата заказов команда певицы подготовила несколько форматов концертов: экспресс-выступление продолжительностью 20 минут оценивается в один миллион рублей, а более длительные программы — 40 минут за полтора миллиона и часовой концерт за два миллиона рублей.