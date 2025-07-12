Жителям Самары рассказали о вариантах морских круизов летом 2025 года

Лето мчится так быстро, что, если не поймать его за край, зимой будешь сидеть и вспоминать, как соседи по даче жарили шашлык, а ты… проспал свой отпуск.
Но ещё не поздно устроить себе незабываемое приключение — например, отправиться в круиз. И неважно, на Волге это будет или где-нибудь у берегов Турции — главное, чтобы впечатления остались на всю жизнь.
Из российских портов пока доступен только Сочи, откуда можно отправиться в морской тур по Черному морю. Например, пятидневный маршрут «Сочи — Стамбул — Сочи» обойдётся от 86 тысяч рублей с человека.
Если хочется чуть больше экзотики — четырёхдневный круиз с посещением Амасры и Самсуна выйдет примерно в 92 тысячи.
А любителям долгих закатов над водой предлагают восьмидневный вариант с остановками в Бозджаада, Афоне и других живописных точках — от 126 тысяч рублей.
Но если вам по душе не просто море, а настоящая география, добро пожаловать в Средиземное — там курсируют десяти-, двадцатидневные маршруты по Греции, Италии, Хорватии и другим странам.
Десять дней среди древних руин и средиземноморского солнца — от 153 тысяч рублей.
А если хотите почувствовать себя героем романа Жюля Верна — 22 дня в пути от Стамбула до Дубровника, с остановками в Палермо, Риме и Санторини — почти полмиллиона рублей, но, говорят, того стоит. Об этом рассказал 63.ру.
Если же душа требует действительно дальних странствий, то Карибский бассейн тоже открыт. Восьмидневный круиз из Лос-Анджелеса вдоль побережья Мексики — от 98 тысяч рублей.
А для тех, кто мечтает о тропиках, но боится переплатить, подойдут варианты с остановками на Багамах, в Гондурасе и Мексике — от 94 до 130 тысяч рублей на человека.
Для особо смелых есть круизы вроде Сиэтл — Аляска — Канада, где вместо пляжного песка — ледники и киты. Восемь дней в каюте премиум-класса могут стоить больше 350 тысяч рублей, зато какие виды!
Есть даже японские туры: 13 дней в Японии и Южной Корее обойдутся от 150 тысяч рублей. Правда, добираться до места отправления придётся самостоятельно — как и во всех этих случаях.
Так что решайте сами: хотите ли вы романтики на Волге или уже готовы к своим «двадцати тысячам льё над водой». Главное — успейте забронировать место, пока лето ещё не закончилось.
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