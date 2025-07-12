В Ростовской области потушили 10 техногенных пожаров и 29 возгораний травы

За сутки 11 июля 2025 года в Ростовской области произошли новые пожары, также потребовалась помощь на месте дорожной аварии, сообщают в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.
— Потушили 10 техногенных пожаров и 29 возгораний сухой растительности, ликвидировали последствия одного ДТП, — говорится в информации экстренного ведомства.
Также спасатели предоставили прогноз погоды на сегодня, 12 июля. День должен пройти с переменной облачностью, но без осадков. Ветер ожидается юго-восточный и восточный 7−12 м/с, температура воздуха днем поднимется до +34−39, а во второй половине дня — до +40−42 градусов. Местами сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность.
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