В Ростовской области потушили 10 техногенных пожаров и 29 возгораний травы

Также спасатели предоставили прогноз погоды на сегодня, 12 июля. День должен пройти с переменной облачностью, но без осадков. Ветер ожидается юго-восточный и восточный 7−12 м/с, температура воздуха днем поднимется до +34−39, а во второй половине дня — до +40−42 градусов. Местами сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность.