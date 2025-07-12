СМИ: Татьяна Буланова проводит двадцатиминутные концерты за миллион рублей

Певица Татьяна Буланова запустила формат «экспресс-выступлений»: двадцатиминутный концерт артистки обойдется в один миллион рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Сообщается, что ажиотаж на выступления певицы вырос после того, как ее композиции набрали популярность среди молодежи в соцсетях: сейчас у Булановой до конца года запланированы 80 концертов и ежедневные корпоративы.
По данным источника, все началось с тренда в TikTok: песни «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» неожиданно стали символами ностальгии по 90-м — только уже для молодого поколения. Популярность Булановой резко возросла, и вместе с ней — гонорары: с 700 тысяч до 1,5−2 миллионов рублей. Чтобы охватить больше площадок, команда артистки подготовила короткие форматы выступлений: 20 минут — миллион, 40 минут — полтора, полный час — два миллиона.
В райдере артистки прописаны бизнес-такси, перелеты только в бизнес-классе, гримерка с советским комфортом и, если выезд, гостиница не ниже четырех звезд, передает Telegram-канал.
Недавно бывший концертный директор коллектива «Тату», продюсер Леонид Дзюник заявил, что за один концерт участницы воссоединившейся группы должны получать по 10 миллионов рублей.
Народная артистка России Надежда Кадышева сейчас находится на пике славы. Певица обрела неожиданную популярность среди зумеров, которые ломятся на ее концерты и готовы переплачивать за билет любые деньги. Так, она стала главным хедлайнером «Алых парусов» в текущем году, а ее гонорары уже составляют 20 миллионов рублей.