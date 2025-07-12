СМИ: Татьяна Буланова проводит двадцатиминутные концерты за миллион рублей

По данным источника, все началось с тренда в TikTok: песни «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» неожиданно стали символами ностальгии по 90-м — только уже для молодого поколения. Популярность Булановой резко возросла, и вместе с ней — гонорары: с 700 тысяч до 1,5−2 миллионов рублей. Чтобы охватить больше площадок, команда артистки подготовила короткие форматы выступлений: 20 минут — миллион, 40 минут — полтора, полный час — два миллиона.