Семьям рассказали, как получить 189 тысяч рублей от государства

Суть выплаты — частичный возврат уплаченного НДФЛ: разницу между стандартной ставкой 13% и льготной ставкой 6%. Родители будут платить налог как обычно, а по итогам года — при подаче заявления — смогут получить разницу обратно. Размер выплат составит от 56 до 189 тысяч рублей в год. Конкретная сумма зависит не только от количества детей, но и от уровня дохода семьи. Чем выше налоговая база в пределах допустимого уровня — тем больше возврат.