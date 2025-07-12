Активы экс-владельца «Главпродукта» перешли государству по решению суда

Напомним, что после национализации «Главпродукта» в октябре 2024 года Смирнов, по версии следствия, начал саботировать работу временной администрации, включая срыв поставок в зону СВО. Суд арестовал его счета, сохранив лишь 20% зарплаты, а также заморозил активы подконтрольных компаний, разрешив использовать средства только на текущие операционные расходы.