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16 чиновников уволили за участие в азартных играх в Уральске

Уральск. 12 июля. КазТАГ — В Уральске за участие в азартных играх 24 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 16 из них — освобождены от занимаемых должностей, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Источник: Freepik

«С 9 сентября 2024 года участие государственных служащих в азартных играх и пари, в том числе онлайн, отнесено к нарушениям антикоррупционных ограничений. Прокуратурой города Уральска проведен анализ соблюдения данных норм. (…) По результатам анализа прокуратурой города Уральск в адрес акимата города, управления государственных доходов и департамента полиции Западно-Казахстанской области внесены акты надзора. По итогам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица, из них 16 освобождены от занимаемых должностей», — говорится в сообщении.

По данным генпрокуратуры, в азартных играх через букмекерские конторы принимали участие отдельные должностные лица акимата города Уральск, управления государственных доходов и полиции.

Так, по данным ТОО «OLIMPBET», сотрудник акимата Уральска в период с 5 июня 2021 года по 22 января 2025 года пополнил свой игровой счет на сумму более Т34 млн. Уже после вступления в силу законодательных изменений он внес Т1,7 млн, из которых проиграл Т971 тыс. В связи с выявленными фактами данный сотрудник освобожден от занимаемой должности.