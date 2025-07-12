16 чиновников уволили за участие в азартных играх в Уральске

Так, по данным ТОО «OLIMPBET», сотрудник акимата Уральска в период с 5 июня 2021 года по 22 января 2025 года пополнил свой игровой счет на сумму более Т34 млн. Уже после вступления в силу законодательных изменений он внес Т1,7 млн, из которых проиграл Т971 тыс. В связи с выявленными фактами данный сотрудник освобожден от занимаемой должности.