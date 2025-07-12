16 чиновников уволили за участие в азартных играх в Уральске

«С 9 сентября 2024 года участие государственных служащих в азартных играх и пари, в том числе онлайн, отнесено к нарушениям антикоррупционных ограничений. Прокуратурой города Уральска проведен анализ соблюдения данных норм. (…) По результатам анализа прокуратурой города Уральск в адрес акимата города, управления государственных доходов и департамента полиции Западно-Казахстанской области внесены акты надзора. По итогам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица, из них 16 освобождены от занимаемых должностей», — говорится в сообщении.
По данным генпрокуратуры, в азартных играх через букмекерские конторы принимали участие отдельные должностные лица акимата города Уральск, управления государственных доходов и полиции.
Так, по данным ТОО «OLIMPBET», сотрудник акимата Уральска в период с 5 июня 2021 года по 22 января 2025 года пополнил свой игровой счет на сумму более Т34 млн. Уже после вступления в силу законодательных изменений он внес Т1,7 млн, из которых проиграл Т971 тыс. В связи с выявленными фактами данный сотрудник освобожден от занимаемой должности.