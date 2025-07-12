Терапевт рассказал, как будет легче спать в эти знойные июльские ночи

По его словам, охладить воздух поможет обычный пульверизатор — разбрызгивание воды на кожу также снижает риск перегрева. В дневные часы стоит занавешивать окна и избегать их открывания в самые жаркие периоды.
Можно также использовать вентилятор, направляя поток воздуха сбоку, чтобы избежать сквозняков и простуды. А при работе кондиционера разница температуры между улицей и помещением должна быть около 5 градусов.
«При выборе одежды для сна и постельного белья лучше отдавать предпочтение натуральным тканям, это тоже поможет не перегреться. Кроме того, под рукой всегда должна быть вода. Пить лучше маленькими глотками, так быстрее удастся утолить жажду», — отметил доктор.
Кстати, из-за жары люди могут немного отупеть. Ранее психофизиолог рассказал Life.ru, почему знойная погода снижает когнитивные способности человека. По его словам, в последние дни видно, как некоторые стали несколько более заторможенными и вялыми.