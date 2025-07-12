Терапевт рассказал, как будет легче спать в эти знойные июльские ночи

При температуре воздуха около 30 градусов и выше не только улица, но и жилое помещение наполняется жаром. В ночные часы тепло может сохраняться в комнате, создавая душную атмосферу, которая опасна для здоровья. Как справиться с этим «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.