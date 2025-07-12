Врач предупредила об опасности использования наушников: как нужно слушать музыку

Врач-сурдолог и отоларинголог, кандидат медицинских наук Марина Паукова в беседе с «Газетой.Ru» предупредила об опасности применения наушников, которые повышают температуру и влажность в слуховом проходе, способствуя накоплению ушной серы и развитию воспалений.
Паукова уточнила, что большую опасность несут внутриканальные наушники, поскольку они усиливают акустическое давление на барабанную перепонку. Тем не менее вред могут нанести и накладные наушники, которые нарушают естественную вентиляцию уха.
«Регулярное прослушивание громкой музыки повышает риск развития тугоухости. Изменения могут затрагивать только одно ухо и не всегда сразу заметны без специальной диагностики», — отметила сурдолог.
Эксперт посоветовала использовать технику «60 на 60», при которой можно получать аудиальный сигнал на 60% от максимальной громкости и до 60 минут. При увеличении времени прослушивания рекомендуется делать перерыв — 10−15 минут.
Врач также обратила внимание, что наушники должны быть индивидуальными и очищаться антимикробными салфетками.
Как передает 360.ru, врач-сурдолог Вера Шинкаренко предупредила, что длительное воздействие на орган слуха вредного электромагнитного излучения от наушников может привести к развитию опухолей головного мозга и, в частности, акустической невриномы.
Врач-оториноларинголог и сурдолог в лечебно-диагностическом центре НКЦ № 2 Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Виктория Руденко предупредила о другой возможной опасности. Как сообщает «Царьград», по ее словам, чрезмерное использование сосудосуживающих капель может привести к ухудшению слуха.