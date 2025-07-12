Москалькова: РФ и Украина планируют обменяться посылками для пленных

«Планируем отправить. Сейчас ведем переговоры о наполнении этих посылок, какой перечень там будет необходимых предметов, и о сборе писем от наших граждан для родных, которые находятся в плену», — ответила Татьяна Москалькова на вопрос, планируется ли отправка посылок российским военнослужащим.