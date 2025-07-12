Москалькова: РФ и Украина планируют обменяться посылками для пленных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что у России и Украины есть планы по обмену новой партией посылок для пленных от их родных, пишет РИА Новости.
«Планируем отправить. Сейчас ведем переговоры о наполнении этих посылок, какой перечень там будет необходимых предметов, и о сборе писем от наших граждан для родных, которые находятся в плену», — ответила Татьяна Москалькова на вопрос, планируется ли отправка посылок российским военнослужащим.
Она добавила, что обмен посылками будет двусторонним.
Ранее Татьяна Москалькова сообщила, что за два последних года получилось воссоединить более 50 семей, разлученных в ходе спецоперации.
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