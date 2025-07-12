Какие праздники отмечают 13 июля 2025: что можно и нельзя делать

Омолаживающие процедуры, уход за кожей и легкие диеты в этот день особенно приветствовались — считалось, что они принесут заметный эффект. Существовал и особый женский обряд: считалось, что если женщина возьмет высушенный дубовый лист, добавит его в тесто и испечет пирог, то сохранит молодость и красоту на долгое время.