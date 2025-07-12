Какие праздники отмечают 13 июля 2025: что можно и нельзя делать

13 июля 2025 отмечаются самые разные праздники.
Воскресенье, 13 июля 2025 года, отмечено сразу несколькими значимыми датами. В России празднуют День почты и День рыбака, а в мире — Международный день головоломки. Православные верующие чтят память святителя Софрония, епископа Иркутского, а также отмечают праздник Двенадцати апостолов. 13 июля родились Алексей Елисеев и Валентин Пикуль. Подробнее праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 13 июля 2025.
Международный день головоломки.
Спидкубинг — соревнования по быстрой сборке кубика-рубика Илья Московец © URA.RU.
13 июля отмечается Международный день головоломки — дата выбрана в честь Эрне Рубика, венгерского архитектора и автора легендарного изобретения.
В 1974 году он разработал учебную модель для объяснения пространственных структур, которая вскоре стала популярной механической задачей под названием «Магический куб».
В 1980 году игрушка, уже как «Кубик Рубика», вышла на мировой рынок и разошлась миллионными тиражами. Постепенно появилось множество вариаций кубика, а также новое направление — спидкубинг: соревнования по быстрой сборке головоломки с разнообразными ограничениями.
Есть много видов головоломок — устные, предметные, механические и печатныеФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Международный день головоломки, приуроченный ко дню рождения автора самой известной механической задачи, отмечает и другие ее виды. К ним относят устные (загадки, шарады), предметные (с карточками, спичками), механические («Пятнашки», «Ханойская башня») и печатные головоломки — от кроссвордов и судоку до ребусов.
Доказано, что головоломки активизируют работу обоих полушарий мозга, развивают память, воображение и внимание. Международный день головоломки подчеркивает значимость этих задач не только как развлечения, но и как инструмента интеллектуального развития.
День фасоли с сосисками.
Традиция зародилась в Великобритании, где подобное блюдо стало классикой утреннего рациона. Корни рецепта уходят в XIX век, когда запеченная фасоль распространилась в странах Северной Америки, а позже — и в Европе. Со временем к ней добавились сосиски, и блюдо получило культовый статус в английской кухне.
В этот день ресторанами и кафе могут предлагаться специальные завтраки, включающие фасоль с сосисками, проходить гастрономические фестивали. Похожие праздники — День сосисок 1 июля и Всемирный день фасоли 10 февраля.
Российские праздники 13 июля 2025.
День российской почты.
Во второе воскресенье июля работники почтовой отрасли страны отмечают свой профессиональный праздник. В 2025 году День российской почты приходится на 13 июля и проводится в 32-й раз.
История российской почты насчитывает более тысячи лет, начиная с гонцов Древней Руси Анастасия Соргина © URA.RUДень российской почты отмечается ежегодно во второе воскресенье июля Владимир Жабриков © URA.RUПланируется обновление 25 000 почтовых отделений в небольших населенных пунктах Екатерина Сычкова © URA.RUСредний срок доставки посылок по России составляет всего 3−4 дня Илья Московец © URA.RUБолее 2,5 млн посылок в месяц оформляются через сайт и мобильное приложение Илья Московец © URA.RU.
Праздник учрежден Указом Президента №?944 от 16 мая 1994 года и объединяет всех сотрудников системы — от почтальонов до специалистов сортировочных центров. В торжествах участвуют и ветераны службы, и студенты профильных вузов, и чиновники министерства.
Цель праздника — подчеркнуть роль почтовой связи в жизни государства и выразить признательность ее работникам. 13 июля во многих регионах страны пройдут культурные мероприятия, в ходе которых отличившимся сотрудникам вручат грамоты и дипломы.
День рыбака.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОткрытки и поздравления на День рыбака 2025: быстро, бесплатно и от души.
Во второе воскресенье июля в России отмечается профессиональный праздник рыболовов — День рыбака. В 2025 году торжество приходится на 13 июля и проводится уже в 45-й раз.
Праздник учрежден в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-X «О праздничных и памятных днях». Документ подчеркивал значение рыбного промысла как важной отрасли народного хозяйства. С тех пор традиция сохраняется, и дата остается значимой не только для специалистов отрасли, но и для миллионов любителей.
В торжествах участвуют сотрудники рыбной инспекции, студенты профильных вузов, рыбаки-промысловики и любители. Их поддерживают семьи и друзья. Во многих населенных пунктах мероприятия по случаю Дня рыбака по размаху сопоставимы с празднованием дня города.
Традиционные события включают выезды к водоемам, соревнования по рыбной ловле, кулинарные конкурсы по приготовлению ухи. Участники состязаются по числу и весу улова, лучшие получают призы, сувениры и тематические подарки. На берегах рек, озер и морей организуют застолья на свежем воздухе, где звучат поздравления и тосты в честь профессионалов и увлеченных рыбной ловлей людей.
Православный праздник 11 июля 2025.
День памяти святителя Софрония, епископа Иркутского и всея Сибири.
13 июля православный мир отмечает день памяти выдающегося церковного деятеля — святителя Софрония, епископа Иркутского. Этот выдающийся подвижник веры оставил неизгладимый след в истории православия на просторах Сибири, проявив себя как истинный пастырь и просветитель.
Святитель Софроний, оставил неизгладимый след в истории православия на просторах СибириФото: Размик Закарян © URA.RU.
Мирское имя будущего святителя — Стефан Кристалевский. Он появился на свет в 1703 году на территории Малороссии, в Черниговском полку. Детство Стефана прошло в живописном местечке Березань, куда семья переехала после того, как его отец завершил военную службу.
Духовное становление молодого человека началось с обучения в престижной Киевской духовной академии. После получения образования Стефан принял монашеский постриг в Красногорском монастыре, следуя примеру своего старшего брата. При постриге он получил имя Софроний, в честь почитаемого патриарха Иерусалимского. Примечательно, что в ночь пострига, согласно преданию, ему явился чудесный знак — голос, возвестивший о его будущем епископском служении.
В течение полугода после смерти тело святителя оставалось нетленнымФото: Денис Моргунов © URA.RU.
Церковное служение Софрония развивалось постепенно. Начав с выполнения различных послушаний в родном монастыре, он вскоре был переведен в Переяславскую епархию. Дальнейший путь привел его в Санкт-Петербург, где в стенах Александро-Невской лавры он прошел путь от казначея до наместника. В этот период он активно занимался укреплением монастырской жизни, развитием духовного образования и строительством новой церкви.
Епископское служение Софрония началось в 1753 году по указу императрицы Елизаветы. Возглавив обширную Иркутскую епархию, он столкнулся с серьезными вызовами. Перед ним стояла задача возрождения церковной жизни в регионе, строительства храмов и просвещения местных народов. Особое внимание святитель уделял поддержке миссионеров и развитию духовного образования.
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Духовное наследие святителя Софрония проявилось не только в его земной деятельности, но и после кончины в 1771 году. Его канонизация состоялась в 1918 году. Примечательным фактом является то, что в течение полугода после смерти тело святителя оставалось нетленным, совершая чудеса для молящихся, пока не прибыл новый епископ для проведения похоронных обрядов.
Подвижническая жизнь святителя Софрония служит примером истинного служения Богу и людям. Его деятельность в Сибири стала образцом сочетания просветительской работы, строгого соблюдения монашеских обетов и мудрого пастырского руководства. Память о святителе Софронии жива в сердцах верующих как о человеке, посвятившем свою жизнь служению ближним и распространению православной веры в суровых условиях сибирского края.
Народный праздник 13 июля 2025.
Двенадцать апостолов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДень памяти апостолов Петра и Павла: что можно и нельзя делать.
13 июля православная церковь и народ отмечают знаменательный праздник — Собор двенадцати апостолов. Этот день посвящен памяти ближайших последователей Иисуса Христа, которые с первых дней его служения были рядом и помогали распространять христианское учение.
Торжество берет свое начало в раннехристианские времена. Церковь установила общее празднование апостолов на следующий день после памяти первоверховных апостолов Петра и Павла.
Церковь почитает имена преданных учеников Христа: Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна Богослова, Филиппа, Варфоломея, Фому, Матфея, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Зилота и Матфия (заменившего предавшего Христа Иуду Искариота). Эти люди стали основой христианской проповеди, неся учение Христа по всему миру после Его смерти и воскресения.
Этот праздник символизировал середину летаФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Особое место в церковном календаре этот день занимает благодаря подвигу апостолов. Несмотря на гонения и преследования, они несли христианское учение по всему миру. Праздник подчеркивает такие качества как: верность учению, силу духа, готовность к самопожертвованию и способность к покаянию.
Народные традиции дня.
В народной культуре 13 июля считали переломной точкой лета. День называли Полупетром или Макушкой — считалось, что весна окончательно уходит, уступая место зрелому лету. Праздник символизировал переход от весенних работ к летним, отмечая «макушку» летнего сезона. Народные традиции тесно переплетались с церковными обрядами.
На праздник было принято приносить в церковь вареные крашеные яйца и раздавать их в знак добрых пожеланийФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Люди надевали чистую одежду, выходили на покос, после чего устраивали праздничные посиделки, пляски и толоки — совместную работу на полях или по обустройству деревни. В ряде регионов устраивали символические обряды: женщины бросали в воду венки, пели заклички, а молодежь прыгала через костры, прощаясь с весенним ветром. Этот день объединял духовное почитание апостолов с народной радостью по поводу щедрости лета.
Согласно поверью, на праздник было принято приносить в церковь вареные крашеные яйца и раздавать их в знак добрых пожеланий. Также зажигали свечи перед образами апостолов, прося помощи в преодолении сомнений и жизненных испытаний.
Приметы и поверья.
Обильная роса в этот день предвещала ясный и жаркий деньФото: Наталья Чернохатова © URA.RU.
День Двенадцати апостолов сопровождался множеством погодных примет. Утренние наблюдения играли важную роль в предсказании погоды. Особое внимание обращалось на состояние природы с самого рассвета: роса на траве служила верным индикатором предстоящего дня. Обильная утренняя роса обещала ясный и жаркий день, в то время как ее отсутствие предвещало ненастье. Цвет облаков также имел свое значение. Облака с желтоватым оттенком служили предупреждением о скором дожде.
Громкое блеяние овец предвещало скорый дождьФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Наблюдения за фауной помогали крестьянам составлять прогноз погоды: поведение рыбы в водоемах давало важные подсказки. Если после дождя лещ начинал показываться на поверхности, демонстрируя голову, спинной плавник и хвост, это означало, что до конца дня установится теплая погода. Кукушка, продолжающая куковать, обещала затяжное лето, а соловьиное пение в течение 5−6 дней после праздника предвещало ясную погоду до конца сезона и позднюю зиму.
Поведение домашних животных также учитывалось при составлении прогноза: овцы служили природным индикатором погоды. Их активное поведение, сопровождающееся громким блеянием и игрой друг с другом, предвещало скорый дождь.
Что можно и нельзя делать 13 июля.
Что считалось благоприятным.
День Двенадцати апостолов сопровождался рядом обрядов и поверий, связанных с благополучием и здоровьем. С утра рекомендовалось съесть яйцо, окрашенное в желтый цвет — по поверьям, это приносило счастье и удачу.
Для тех, кто собирался в дорогу, существовал совет — идти лучше по земле, а не по воде, тогда путь будет легче и безопаснееФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Омолаживающие процедуры, уход за кожей и легкие диеты в этот день особенно приветствовались — считалось, что они принесут заметный эффект. Существовал и особый женский обряд: считалось, что если женщина возьмет высушенный дубовый лист, добавит его в тесто и испечет пирог, то сохранит молодость и красоту на долгое время.
Главным угощением дня традиционно становились блюда из яиц. На ужин семья пастуха подавала печеные или вареные яйца — их круглая форма символизировала летнее солнце на вершине своего пути.
Чего нельзя было делать.
Считалось, что 13 июля нельзя выходить из дома без оберега — иначе можно было навлечь на себя болезнь или стать уязвимым для дурного глаза. Не рекомендовалось назначать важные встречи в первой половине дня — исход мог оказаться неблагоприятным.