В России предложили «вооружить» нотариусов видеокамерами для съёмки сделок с недвижимостью

Она прокомментировала инициативу, предполагающую фиксацию нотариусами на видео процесса оформления договоров и проверку правоспособности участников сделки. По словам специалиста, добросовестные нотариальные агентства уже практикуют запись подписания важных бумаг, поэтому закрепление этого требования на законодательном уровне улучшит прозрачность и затруднит действия злоумышленников.
«Нужна как минимум фиксация, что был этот человек. Это важно, потому что если мы говорим про социально незащищённые слои населения, среди мошенников очень распространена вклейка чужой фотографии в паспорт», — отметила эксперт.
Что касается проверки дееспособности граждан, Требина считает, что это мало что изменит, поскольку нотариусы и так обязаны следовать установленным процедурам. При этом только суд может официально признать человека недееспособным — факт, который иногда эксплуатируют мошенники.
«Даже если мы получили справку из психдиспансера, это никак не гарантирует, что он нигде не стоит на учёте», — заключила агент по недвижимости.
Ранее Life.ru рассказывал, что Минфин поддержал инициативу выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации. По словам заместителя министра финансов РФ, это значительно снизит риск использования льготных программ в инвестиционных целях.